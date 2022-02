Estudiante de Cbetis sufre lesión de bala en la cabeza en Infonavit la Pradera de Zamora

Zamora, Michoacán, (MiMorelia.com).- Un estudiante del Cbtis 52 resultó con un rozón de bala en la cabeza luego de que fuera atacado por delincuentes motorizados, cuando la víctima opuso resistencia a ser despojado de sus pertenencias. De los agresores se desconoce su paradero.

Por información recaba por este medio de comunicación, se supo que alrededor de las 11:30 horas de este jueves, el afectado caminaba por las calles Galicia y Barcelona, del Infonavit la Pradera, de esta ciudad de Zamora, cuando en un momento determinado fue interceptado por dos motociclistas quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El joven al ver esto salió corriendo, pero los delincuentes le dispararon, ocasionándole una lesión en la cabeza, por lo que este se dirigió hasta la escuela donde solicito ayuda.

Al lugar llegaron los paramédicos de Rescate para auxiliar a José de Jesús R., C., de 17 años de edad, el cual por fortuna no requirió traslado a un nosocomio, ya que la lesión no pone en riesgo su integridad física.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho y alertaron a la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de las investigaciones correspondientes.

SHA