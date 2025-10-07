¡Estoy lista! Responde Gabriela Molina a su aspiración a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "¡Estoy lista!", fue la respuesta que dio la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, al ser una de las mujeres mejor colocadas para buscar la gubernatura de Michoacán en el 2027.

En conferencia de prensa, la funcionaria dijo sentirse agradecida con la ciudadanía que ha puesto su nombre en primer lugar en las encuestas que se realizan para la contienda del 2027.