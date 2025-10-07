¡Estoy lista! Responde Gabriela Molina a su aspiración a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "¡Estoy lista!", fue la respuesta que dio la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, al ser una de las mujeres mejor colocadas para buscar la gubernatura de Michoacán en el 2027.
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo sentirse agradecida con la ciudadanía que ha puesto su nombre en primer lugar en las encuestas que se realizan para la contienda del 2027.
Con esto, dejó en claro que por el momento está concentrada en sus funciones al frente de la Secretaría de Educación en el Estado y, al llegar el tiempo de las elecciones, tomará la decisión que mejor convenga a su persona, por lo que no descartó buscar la encomienda para relevar al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el 2027.
Es de mencionar que Gabriela Molina Aguilar llegó al frente de la Secretaría de Educación en diciembre de 2022, luego de que Yarabí Ávila González renunció al cargo para enfocarse en la búsqueda de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la cual hoy encabeza.
RPO