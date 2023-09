"Estoy intentando procesar esta situación"; alcaldesa de Cotija agradece apoyo tras secuestro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, habló por primera vez luego de ser liberada tras el secuestro que sufrió en Zapopan, Jalisco.

En un mensaje a través de sus redes sociales, la presidenta municipal agradeció a los mandatarios de distinto nivel, funcionarios y pobladores que se preocuparon por ella.

"Desde hoy (martes 26 de septiembre) en la mañana, gracias a Dios ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia, ya me encuentro aquí en el Ayuntamiento. Me encuentro en el Cabildo en este momento.

La edil agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por estar al pendiente y coordinar con autoridades su búsqueda. Asi mismo agradeció al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla por trabajar en conjunto con su homólogo de Jalisco Enrique Alfaro y a las fiscalías generales de ambos estados.

De igual manera agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías locales y a los actores políticos que mostraron su apoyo y preocupación.

Visiblemente afectada, la edil se disculpó por no tener datos frescos pues reconoció que apenas intenta procesar lo ocurrido.

"Disculpen si no tengo los datos frescos, pero apenas estoy intentando procesar esta situación que de verdad es muy compleja. Así que les pido una disculpa", reiteró la edil.

Finalmente agradeció el apoyo de su familia y del pueblo de Cotija por tantas muestras de cariño. "Agradezco a mi familia, a mis hijos, que en realidad están con el corazón roto, con el corazón destrozado. Pero gracias a Dios con un buen final".

De momento la edil no brindó detalles sobre el secuestro ni su posterior liberación, así como tampoco de su estado de salud.