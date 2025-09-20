Estos productos de Michoacán recibirán protección con Indicación Geográfica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se distingue por su extraordinaria riqueza artesanal, natural y productiva, lo que ha permitido que diversos productos emblemáticos del estado cuenten con figuras de protección como las Indicaciones Geográficas, que la tienen las Catrinas de Barro de Capula y el Cobre Martillado de Santa Clara del Cobre, así como la charanda de Uruapan, el mezcal y tequila de Michoacán cuentan con la Denominación de Origen.