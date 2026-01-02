Esto es lo que debes saber sobre el aumento al salario mínimo y cómo beneficia a las familias michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrada en vigor del aumento al salario mínimo anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, México consolida una ruta de recuperación del ingreso laboral que impacta de manera directa en la economía de miles de familias michoacanas, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.
A partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo general registra un incremento del 13 por ciento, para ubicarse en 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9 mil 582.47 pesos mensuales. El titular de la dependencia explicó que este ajuste forma parte de una estrategia gradual y sostenida que busca garantizar que el ingreso por trabajo alcance niveles suficientes para cubrir las necesidades básicas y fortalecer el bienestar social.
Desde 2018 a la fecha, el salario mínimo ha experimentado un crecimiento histórico superior al 150 por ciento, una recuperación que ha permitido mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las y los trabajadores michoacanos.
Subrayó que la política salarial actual traza un objetivo hacia 2030, y es que el salario mínimo permita adquirir el equivalente a 2.5 canastas básicas, un estándar que considera alimentación, transporte, vivienda, servicios y otros gastos esenciales.
“Este incremento representa para Michoacán una mayor capacidad de consumo para las familias, impulso al mercado interno y fortalecimiento de la economía local, particularmente en sectores donde el salario mínimo es la principal fuente de ingreso. Contribuye además a reducir brechas de desigualdad y a promover un desarrollo económico con mayor justicia social”, afirmó.
Los incrementos al salario mínimo de los últimos años han confirmado que es posible fortalecer los ingresos laborales de manera responsable y ordenada, sin comprometer la estabilidad económica. Estos ajustes han impulsado el empleo formal, el consumo y una mayor estabilidad para las familias.
Con estas acciones, Michoacán avanza en la construcción de un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico va de la mano con mejores condiciones laborales y mayor bienestar para las y los trabajadores.
mrh