Esto es lo que debes saber sobre el aumento al salario mínimo y cómo beneficia a las familias michoacanas

Desde 2018 a la fecha, el salario mínimo ha experimentado un crecimiento histórico superior al 150 por ciento, una recuperación que ha permitido mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las y los trabajadores michoacanos.

Subrayó que la política salarial actual traza un objetivo hacia 2030, y es que el salario mínimo permita adquirir el equivalente a 2.5 canastas básicas, un estándar que considera alimentación, transporte, vivienda, servicios y otros gastos esenciales.

“Este incremento representa para Michoacán una mayor capacidad de consumo para las familias, impulso al mercado interno y fortalecimiento de la economía local, particularmente en sectores donde el salario mínimo es la principal fuente de ingreso. Contribuye además a reducir brechas de desigualdad y a promover un desarrollo económico con mayor justicia social”, afirmó.