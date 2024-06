Estimulación de nubes aumentará hasta 30 % las lluvias en Michoacán: Secma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La estimulación de nubes en Michoacán busca que la cantidad de lluvia aumente de 20 a 30 por ciento, informó el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, quien recordó que la sequía el año pasado dejó un déficit del 50 por ciento de agua en el estado.

Precisó que este proceso no les roba humedad a otras zonas. ‘’Lo que se precipita de las nubes normalmente es un cinco o seis por ciento, con la estimulación sube a un siete o nueve por ciento, la humedad está ahí. Con el calor que hemos tenido, las gotas de lluvia, la humedad, se quedan en las nubes flotando, buscamos que se precipiten. No altera ningún patrón meteorológico, no se crean ni mueven nubes”, explicó.