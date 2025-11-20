Estima Uruapan recaudar más de 1.8 mil millones de pesos en el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diputados y diputadas que integran las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública se sumaron al apoyo de Uruapan, aprobando su proyecto de presupuesto de ingresos tal como lo envió el cabildo de su municipio, incluso si algunos porcentajes en impuestos rebasaron el límite que propusieron las mismas comisiones.

En reunión de las y los legisladores, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Giulianna Bugarini Torres, recordó que para el año pasado el ayuntamiento optó por no subir la tarifa del agua; no obstante, para el 2026 se solicitó un incremento del 10 %.

Recordó también que Uruapan se enfrenta a una deuda de corto plazo por alrededor de 125 millones de pesos, lo que le trae dificultades a la administración que atiende ahora Grecia Quirós García, viuda del presidente asesinado Carlos Manzo Rodríguez. Para el siguiente año, el municipio prevé una recaudación de $1,866,044,153 pesos.