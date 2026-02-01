Estima SFA más de 550 mil pesos en recaudación del refrendo en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) aseguró que el mes de enero fue bueno en la recaudación del refrendo vehicular; de acuerdo al titular, Luis Navarro García se estima más de 550 mil pesos y será en próximos días cuando se dé a conocer la cifra real.

Especificó que el año pasado fue irregular y malo para la recaudación en el primer mes, toda vez que no se llegó a los 491 mil pesos, pero este 2026, hasta el 28 de enero iban poco más de 502 mil pesos.

“Yo creo, a ojo de buen cubero, que estaremos superando los 550 mil, porque hubo días en el mes de enero que se pagaron hasta 30 mil en un solo día”, dijo.

Enfatizó que el pago del refrendo vehicular continúa del 01 de febrero al 30 de abril sin descuento alguno, pero no se generan multas ni recargos. Consideró que la estrategia de descuento hasta el 31 de enero fue buena, toda vez que hubo interés por parte de los michoacanos en cumplir con su obligaciones.

Además, resaltó, que el Gobierno Digital, con el pago en línea permitió que más población accediera a esta estrategia sin acudir a ventanillas, con la garantía de respeto a la fecha y hora que se ejecutó el pago.

En cuanto a la página falsas que buscó generar fraude y que se detectó de manera temprana, Navarro García informó que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y hasta el momento no se tienen conocimiento que personas hayan sido defraudadas por esta página.

“Siempre, inmediatamente, siempre que detectamos algún gestor que se anuncia en redes sociales para el trámite de licencias, de placas y con esta página, siempre se presenta una denuncia en la Fiscalía”, agregó.

Finalmente el secretario de Finanzas y Administración pidió a los michoacanos cumplir con sus obligaciones y pagar el refrendo vehicular.

