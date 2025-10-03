Estima Bedolla hasta 108 mmdp para Michoacán en el presupuesto federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre 106 mil y hasta 108 mil millones de pesos es la estimación de lo que podría recibir Michoacán en el Paquete Fiscal Federal 2026, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al precisar que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, inició el análisis correspondiente para conocer los incrementos y ajustes que se prevén para el año siguiente.

En entrevista colectiva, indicó que el Paquete Fiscal que elaboró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todavía no está autorizado, pues únicamente se envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación. En tanto, Michoacán, dijo, revisa el tema para hacer los cálculos correspondientes.