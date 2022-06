Estigma en comunidad LGBT+ frena denuncias por homicidios: Elvia Higuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estigma que se tiene todavía en el tema de la orientación sexual, en Michoacán las familias pocas veces acuden a denunciar una desaparición u homicidio relacionado con un crimen de odio de una persona transexual, transgénero u homosexual, aseguró la subsecretaria de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, Elvia Higuera Pérez.

En entrevista con medios de comunicación en el marco del mes del orgullo LGBT, la funcionaria estatal expuso que por ejemplo cuando sucede una desaparición de una persona de este sector de la población, los familiares no presentan la denuncia correspondiente y no se inicia un proceso de búsqueda, lo que ha provocado que incluso no se tengan estadísticas estatales para saber cuántos casos se dan al mes o al año.

“Las familias pocas veces acuden a presentar un acta de desaparición y menos encabezan un proceso de búsqueda, por temas de estigmatización social, son cuerpos que quedan en el olvido y nos ha llevado a un subregistro que no permite tener con claridad cuántas personas de la comunidad trans, transexual, transgénero u homosexual tenemos en calidad de desaparecido y podamos identificar qué es por este elemento en particular, por una orientación sexual diferente”, puntualizó.

Señaló que cuando suceden crímenes de odio las familias tampoco acuden a identificar el cuerpo, por ello las colectivas de manera solidaria reúne el dinero o la Comisión de Atención a Víctimas apoya en los gastos funerarios.

Aunque no se tienen cifras precisas sobre estos casos a nivel estatal, la subsecretaria manifestó que a nivel nacional de cada 100 crímenes de odio, el 90 por ciento quedan en la impunidad y Michoacán podría estar por debajo de la media nacional en este rubro, que encabeza Veracruz, Ciudad de México y Estado de México.

Identificó que los municipios michoacanos de Lázaro Cárdenas y los de Tierra Caliente son “puntos rojos”, porque tiene una gran población trans que ejerce la prostitución y que en algunos casos tienen relación con ciertas células delictivas, que han sido agredidos al punto de casi perder la vida.

EA