Esterilización gratis en Uruapan: cuida a tu mascota

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de perros y gatos, Uruapan será sede de una jornada gratuita de esterilización canina y felina el próximo viernes 28 de noviembre de 2025.

El registro para acceder al servicio será el domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:00 pm, en el domicilio Joaquín Amaro #25, Colonia Lázaro Cárdenas (La Charanda). Las fichas se entregarán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda llegar con anticipación.