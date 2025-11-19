Michoacán

Esterilización gratis en Uruapan: cuida a tu mascota

La jornada de esterilización será el 28 de noviembre en Uruapan
Participan UARUPA, Hermano Animal, Ayuntamiento de Uruapan y Secretaría de Salud de Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de perros y gatos, Uruapan será sede de una jornada gratuita de esterilización canina y felina el próximo viernes 28 de noviembre de 2025.

El registro para acceder al servicio será el domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:00 pm, en el domicilio Joaquín Amaro #25, Colonia Lázaro Cárdenas (La Charanda). Las fichas se entregarán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Requisitos para las mascotas:

  • Tener más de tres meses de edad

  • Presentarse en ayuno de al menos 12 horas

  • En el caso de las hembras, no deben estar lactando

La invitación es abierta a toda la ciudadanía de Uruapan y comunidades cercanas que deseen brindar una mejor calidad de vida a sus mascotas y contribuir al bienestar animal.

