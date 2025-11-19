Esterilización gratis en Uruapan: cuida a tu mascota

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de perros y gatos, Uruapan será sede de una jornada gratuita de esterilización canina y felina el próximo viernes 28 de noviembre de 2025.
El registro para acceder al servicio será el domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:00 pm, en el domicilio Joaquín Amaro #25, Colonia Lázaro Cárdenas (La Charanda). Las fichas se entregarán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
Tener más de tres meses de edad
Presentarse en ayuno de al menos 12 horas
En el caso de las hembras, no deben estar lactando
La invitación es abierta a toda la ciudadanía de Uruapan y comunidades cercanas que deseen brindar una mejor calidad de vida a sus mascotas y contribuir al bienestar animal.
RPO