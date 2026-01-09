Este viernes renuncia Carlos Garfias, el arzobispo que pidió diálogo con criminales para la paz en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Garfias Merlos cumple 75 años de edad y este 09 de enero presentará su renuncia como arzobispo de Morelia ante el Papa León XIV tras cumplir con el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica.

Considerado un personaje importante en la vida social y política de Michoacán, propuso impulsar la reconstrucción de la paz mediante el diálogo con los criminales y darles el perdón a todos aquellos que estuvieran arrepentidos.

Si bien su estado de salud no es el adecuado, tras el contagio de COVID-19 hace cinco años, monseñor nació el 01 de enero de 1951 en Tuxpan, sin embargo, su acta de nacimiento indica que fue el 09 de enero del mismo año. Realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Tridentino de Morelia, posteriormente estudio la Normal de Primaria en el Instituto de Capacitación del Magisterio de Morelia, obteniendo el título como maestro de primaria.

Se especializó con el posgrado de Maestría y Doctorado en Psicoterapia y Espiritualidad en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México y fue el 23 de noviembre de 1975 cuando se ordenó presbítero para la Arquidiócesis de Morelia, siendo formador y maestro en el seminario diocesano.

Nombrado obispo de Ciudad Altamirano por el Papa Juan Pablo II, en junio de 1996, sus trabajos para la reconstrucción de la paz comenzaron; la atención a las víctimas de la violencia y contar con un espacio de oración son temas que fortalecieron cuando fue nombrado el 07 de junio de 2010 como arzobispo de Acapulco por el Papa Benedicto XVI y tomando posesión el 22 de julio del mismo año.

Pero fue hasta el 2016 cuando el Papa Francisco le confirió el gobierno episcopal del Arzobispado de Morelia, el cual tomó el 18 de enero de 2017, espacio que ha sido su hogar los últimos nueve años.