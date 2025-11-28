Este viernes, último día de Expo Unis en Morelia del IEMSYSEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes es el último día se lleva a cabo la Expo Unis en el Zoológico de Morelia, una actividad donde las diferentes instituciones educativas mostraron su oferta académica para que los egresados del bachillerato decidan qué van a seguir estudiando y organizada por el Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM).

La directora del IEMSYSEM, Mariana Sosa Olmeda, afirmó que las expos que se realizaron en varios municipios sirvieron para que los jóvenes que están concluyendo la preparatoria sepan qué van a seguir estudiando y con ello se sumen a la matrícula de nivel superior que al día de hoy asciende a 137 mil alumnas y alumnos.

"La educación es el único camino tranquilo y certero para alcanzar los sueños. Cualquier persona que les ofrezca un camino, que es más fácil y sencillo mediante el cual podrán alcanzar sus sueños y que no sea el de educación, terminará en dos pérdidas: la vida o la libertad".