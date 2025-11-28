Este viernes, último día de Expo Unis en Morelia del IEMSYSEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes es el último día se lleva a cabo la Expo Unis en el Zoológico de Morelia, una actividad donde las diferentes instituciones educativas mostraron su oferta académica para que los egresados del bachillerato decidan qué van a seguir estudiando y organizada por el Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM).
La directora del IEMSYSEM, Mariana Sosa Olmeda, afirmó que las expos que se realizaron en varios municipios sirvieron para que los jóvenes que están concluyendo la preparatoria sepan qué van a seguir estudiando y con ello se sumen a la matrícula de nivel superior que al día de hoy asciende a 137 mil alumnas y alumnos.
"La educación es el único camino tranquilo y certero para alcanzar los sueños. Cualquier persona que les ofrezca un camino, que es más fácil y sencillo mediante el cual podrán alcanzar sus sueños y que no sea el de educación, terminará en dos pérdidas: la vida o la libertad".
El titular de la Unidad de Planeación y vinculación del IEMSYSEM, Aldo de Jesús Lomelí Vega, apuntó que más de 70 instituciones estuvieron en todas las regiones del estado para ofertar los programas académicos y las becas disponibles.
"Es importante que conozcan la oferta innovadora y carreras como la IA, Robótica, y que es la oportunidad de que pregunten para elegir la mejor opción y seguir con sus estudios".
Horacio Anaya Villegas, director del Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación, refirió que las autoridades buscan cómo seguir estudiando, y acotó que pronto se van a otorgar las becas Gertrudis Bocanegra, mismas que servirán para cubrir los gastos de transporte para más de 90 mil estudiantes del nivel superior.
Este año, la Expo Unis recorrió 13 municipios del estado de Michoacán: Lázaro Cárdenas, Zamora, Múgica, Tangancícuaro, Sahuayo, La Piedad, Tacámbaro, Zacapu, Los Reyes, Uruapan, Apatzingán, Pátzcuaro y clausuró en Morelia
