Este martes, último día para tramitar cartilla militar clase 2006 y remisos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes es el último día para tramitar la cartilla militar para los jóvenes clase 2006 y remisos; los interesados deben acudir a las oficinas del Archivo Histórico, ubicadas en la calle Galeana #302, en el Centro Histórico, de 08:15 a 15:00 horas.

Los requisitos para obtener este documento oficial son:

1.- Acta de Nacimiento (Original y copia)

2.- Clave Única de Registro Poblacional (CURP). Impresión del diseño actual en 2 tantos.

3.- Comprobante de domicilio (Original y copia).

4.- Comprobante de Estudios (Del grado máximo de estudios debiendo tener su sello original y copia).

5.- 4 fotografías recientes en tamaño cartilla.

No digitalizadas ni instantáneas.

Sin retoques

En papel mate

En fondo blanco

Pueden ser en blanco y negro

Camisa blanca, cabello corto, sin bigote, sin barba, patillas recortadas y sin accesorios.

La medida de la foto debe ser de 35x45 mm.

Del nacimiento normal del cabello a la barbilla debe medir 21 mm.

6.- Constancia de no registro para remisos no nacidos en Morelia (2005 o antes) emitida por la Junta de Reclutamiento del lugar de nacimiento en la que se especifique que no se le ha expedido la Cartilla de Identidad Militar reciente.