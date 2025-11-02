‘Este legado no se termina’: homenaje a Carlos Manzo reúne a cientos en Uruapan

Por su parte, Grecia Quiroz García, viuda del alcalde, ofreció uno de los discursos más conmovedores del evento. Visiblemente afectada, destacó que su esposo nunca dudó en poner al pueblo primero, incluso por encima de su propia seguridad. “Carlos siempre decía: el pueblo es primero. Y por el pueblo luchó hasta el último día”, compartió.

En su mensaje, también hizo un llamado a las madres y padres de familia a educar con amor y firmeza a sus hijos para evitar que el ciclo de violencia continúe. “Más vale ver ir a nuestros hijos en la cárcel que llorarles en el panteón”, dijo con voz quebrada, mientras el público respondía con aplausos y consignas.

La esposa del alcalde reiteró que el movimiento que él encabezaba continuará y que su ejemplo no será olvidado: “Este legado no se termina”, aseguró ante la multitud.

BCT