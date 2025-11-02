‘Este legado no se termina’: homenaje a Carlos Manzo reúne a cientos en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto solemne y emotivo, cientos de personas se congregaron este domingo en la plaza principal de Uruapan para rendir homenaje póstumo al presidente municipal Carlos Manzo, asesinado la noche del sábado durante un evento público. Entre muestras de dolor y aplausos, su familia tomó la palabra para despedirse y honrar su legado.
Durante la ceremonia, su hermano Juan Manzo agradeció las muestras de cariño hacia el edil y recordó su ejemplo de integridad en el servicio público. “Carlos Manzo demostró que desde el servicio público se puede gobernar con honestidad y valentía”, expresó. Asimismo, subrayó que la lucha por la justicia no termina con su muerte.
Por su parte, Grecia Quiroz García, viuda del alcalde, ofreció uno de los discursos más conmovedores del evento. Visiblemente afectada, destacó que su esposo nunca dudó en poner al pueblo primero, incluso por encima de su propia seguridad. “Carlos siempre decía: el pueblo es primero. Y por el pueblo luchó hasta el último día”, compartió.
En su mensaje, también hizo un llamado a las madres y padres de familia a educar con amor y firmeza a sus hijos para evitar que el ciclo de violencia continúe. “Más vale ver ir a nuestros hijos en la cárcel que llorarles en el panteón”, dijo con voz quebrada, mientras el público respondía con aplausos y consignas.
La esposa del alcalde reiteró que el movimiento que él encabezaba continuará y que su ejemplo no será olvidado: “Este legado no se termina”, aseguró ante la multitud.
BCT