Este jueves, Harfuch visitará Uruapan y Morelia

El anuncio sobre su visita se dio la semana pasada, pero no fue hasta este martes, en conferencia de prensa en Casa Michoacán, que el jefe del Ejecutivo estatal refirió el día en que estarán los secretarios, en medio del disgusto de la gente por los hechos ocurridos recientemente en el estado.

Ramírez Bedolla indicó en días anteriores que las visitas tienen el objetivo de fortalecer la estrategia nacional en el eje de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mismo que se dio a conocer el domingo pasado desde Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador refirió que ha sostenido diversas reuniones con las autoridades federales para llevar a cabo este plan, que también se estará trabajando con diversos sectores y cuyas evaluaciones se realizarán cada quince días con la presidenta de México.

rmr