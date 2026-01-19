Michoacán

Este Blue Monday, SSM destaca importancia de atender salud mental a tiempo

Línea Hablemoos y centros de salud mental están disponibles de forma gratuita
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del tercer lunes de enero, conocido como “Blue Monday”, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la ciudadanía a fortalecer el cuidado de la salud mental como un pilar del bienestar integral. La dependencia enfatiza la importancia de identificar señales de alerta y subraya que el acceso a una atención profesional, oportuna y humanizada es fundamental para garantizar una vida plena para todas y todos los michoacanos.

Si bien el “Blue Monday” es una referencia social, en esta época del año sí pueden coincidir factores reales, incluidos algunos de tipo estacional, que influyen en el estado de ánimo. Entre ellos se encuentran las bajas temperaturas y la disminución de horas de luz solar, que pueden afectar el descanso y los ciclos de sueño, así como el nivel de energía.

A ello se suma la llamada “cuesta de enero” y la acumulación de gastos tras las festividades, lo que puede incrementar el estrés, ansiedad y preocupación. También es común que la presión por cumplir de inmediato los propósitos de año nuevo genere frustración, desánimo o sentimientos de insuficiencia.

La SSM recuerda que la salud mental es un derecho humano y un componente esencial del bienestar. Si una persona presenta tristeza intensa y persistente, desesperanza, falta de energía, irritabilidad o ansiedad constante, se recomienda solicitar apoyo profesional.

La línea Hablemoos está disponible para brindar orientación y contención emocional, el servicio es gratuito a través de los teléfonos 4433 15 9037 y 443 314 1617, donde se les atenderá por personal capacitado.

Asimismo, la población puede acudir a los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), donde se ofrecen consultas especializadas, gratuitas y confidenciales. Estos centros se ubican en Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.

