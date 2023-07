Este año se han atendido 5 casos de trata de personas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La trata de personas es un delito que pocas veces se denuncia por lo que Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Inmujeris) , hizo un llamado para visibilizarlo y atenderlo.

“Si tú eres testigo, hay un número, el 089 en el que se puede denunciar (en el anonimato), si se considera que hay un hecho así, se pueden atender las denuncias”.

En el tema de trata, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este último año en Michoacán, se han reportado, 5; el año pasado, 8; y el antepasado, 11 casos; la mayoría de explotación sexual, adopción falsa, y mendicidad.

Reconoció que hay una cifra negra porque no se conoce la magnitud de lo que sucede, por ejemplo, con la prostitución en las ciudades y con el matrimonio infantil, pasa en todo el país, “muy recurrentemente en las comunidades”.

De diez mujeres, 6 no denuncian, y es que las personas no denuncian porque las tienen cooptadas o las amenazan; o no confían en las autoridades.

O con las mujeres que realizan trabajo doméstico a veces las 24 horas al día, y que no pueden salirse de la casa en donde están porque no conocen el lugar ni saben moverse, algunas de ellas durmiendo en el baño o en el piso.

“En las comunidades era práctica común que la prima o la comadre se llevara a los hijos, eso ya no se puede hacer por eso es muy importante que hablemos con la ciudadanía, porque son delitos alcanzan hasta 70 años de prisión”.

Destacó que los municipios en los que hay una mayor presunción de los delitos de trata son Zamora, Uruapan y Morelia.

En este sentido lamentó que la trata, es el segundo delito más lucrativo a nivel mundial después de la venta de drogas y que se está normalizado en el país, como cuando enganchan a los jóvenes como sicarios o halcones, con el argumento de que por ser jóvenes los soltarán, está documentado por ejemplo, el caso de un joven que lo usaron para secuestrar a una persona y éste se terminó suicidando.

RYE