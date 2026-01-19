Este año, proyectado el nuevo parador turístico en el volcán Paricutín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2026, Michoacán transformará su infraestructura turística como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante una serie de intervenciones clave orientadas a impulsar el desarrollo regional y fortalecer la conectividad en distintas zonas del estado.
En coordinación con el gobierno federal, una de las obras más destacadas es la creación de un parador turístico en el volcán Paricutín, que incluirá senderos seguros, miradores, áreas de servicios y un plan de ordenamiento de accesos. Además, contará con elementos interpretativos que permitirán al visitante conocer la riqueza geológica y cultural del lugar.
Este proyecto incorpora la visión de las comunidades de Angahuan, Caltzontzin y Nuevo San Juan, con el objetivo de asegurar que la operación turística sea sostenible, impulse el bienestar económico local y preserve el patrimonio cultural de las comunidades originarias.
Otra intervención relevante tendrá lugar en la isla de Janitzio, donde se llevará a cabo la estabilización del talud perimetral del panteón y la construcción de un andador peatonal. Estas acciones buscan ordenar el flujo de visitantes, garantizar la accesibilidad universal y respetar los usos y costumbres locales.
Finalmente, se contempla la rehabilitación integral del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, priorizando la restauración de sus elementos históricos y su funcionalidad como espacio cultural y atractivo turístico.
