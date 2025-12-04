Este año, más de 60 extranjeros detenidos en Michoacán

De acuerdo con Cruz Medina, tan solo en noviembre se llevaron a cabo 59 aseguramientos, entre los que se contabilizan: 89 artefactos explosivos improvisados, 60 kilos de componentes para explosivos, 19 mil litros de precursores y 28 mil litros de combustible.

Asimismo, comentó que, en los últimos cuatro años, se han cumplimentado 5 mil 787 mandamientos judiciales relacionados con delitos como contra la salud, robo, secuestro y lesiones, entre otros.

El secretario también indicó que se ha registrado un incremento del 96 por ciento en el número de abatidos en comparación con el año pasado, pasando de 71 en 2024 a 133 en 2025.

Por su parte, el titular de la FGE, Carlos Torres Piña, informó que en lo que va del año se contabilizan 143 detenidos por los delitos de secuestro y extorsión, cifra que supera a la del 2024, cuando se registraron 113 casos.