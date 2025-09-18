Este 19 de septiembre sonará la alerta sísmica en 11 estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 19 de septiembre a las 12:00 horas se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, un ejercicio coordinado por el Gobierno de México para fortalecer la prevención y respuesta de la población ante desastres naturales. La hipótesis principal será un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con afectaciones en varios estados.

La alerta sísmica se activará en 11 entidades: Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, a través de altavoces, estaciones de radio y televisión.

Por primera vez, el ejercicio incluirá una prueba masiva de alertamiento a 80 millones de teléfonos celulares, lo que permitirá evaluar la eficacia de la tecnología para avisar a la ciudadanía en tiempo real.