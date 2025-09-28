Estas son las rutas alternas tras el colapso del puente en El Rodeo, Tiquicheo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al colapso de un puente ubicado en la comunidad El Rodeo, en el municipio de Tiquicheo, autoridades federales dieron a conocer rutas alternas para mantener la conectividad vial entre la región de Tierra Caliente y el centro del estado.
El siniestro ocurrió la madrugada de este domingo y, según fuentes oficiales, fue provocado por las intensas lluvias que habrían debilitado la estructura hasta su desplome en un cauce de río.
Afortunadamente, no se reportan personas heridas ni vehículos dañados.
Rutas alternas recomendadas por el Centro SICT Michoacán:
Para dirigirse a Morelia:
Huetamo – Paso de Núñez – Nocupétaro – Villa Madero – Acuitzio – Morelia.
Para dirigirse a Zitácuaro:
Huetamo – Paso de Núñez – El Zapote de Cuendeo – Purungueo – El Limón de Papatzindán – Zitácuaro.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a atender las recomendaciones viales, manejar con precaución y considerar tiempos de traslado más largos. Mientras tanto, se espera que instancias competentes evalúen los daños e inicien la construcción de un nuevo puente lo antes posible.
