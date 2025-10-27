Estas son las actividades en Cuanajo por Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de Cuanajo anunció su programa de actividades para la Noche de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre, las cuales incluyen la tradicional espera de las almas de los "angelitos", un amplio corredor gastronómico y artesanal, y la destacada inauguración de su caballo monumental en la plaza principal, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Guillermina Rangel Prudencio, coordinadora de la celebración en esta comunidad de Pátzcuaro, proyectó una afluencia de tres mil turistas y visitantes a lo largo de los tres días. Los organizadores estiman que esta asistencia generará una derrama económica directa de 1.5 millones de pesos, contribuyendo significativamente a la reactivación de la economía y la preservación de la identidad cultural local.