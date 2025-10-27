Estas son las actividades en Cuanajo por Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de Cuanajo anunció su programa de actividades para la Noche de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre, las cuales incluyen la tradicional espera de las almas de los "angelitos", un amplio corredor gastronómico y artesanal, y la destacada inauguración de su caballo monumental en la plaza principal, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).
Guillermina Rangel Prudencio, coordinadora de la celebración en esta comunidad de Pátzcuaro, proyectó una afluencia de tres mil turistas y visitantes a lo largo de los tres días. Los organizadores estiman que esta asistencia generará una derrama económica directa de 1.5 millones de pesos, contribuyendo significativamente a la reactivación de la economía y la preservación de la identidad cultural local.
Ante medios de comunicación, José María Rodríguez, quien es parte de la organización, informó que la celebración ancestral que tiene sus raíces en Michoacán y la cual es conocida a nivel internacional, comenzará en Cuanajo en los primeros minutos del 31 de octubre. La jornada continuará a las 9:00 horas con la inauguración del corredor gastronómico y artesanal, y a las 17:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de develación del caballo monumental en la plaza principal.
Por su parte, los organizadores indicaron que el 1 de noviembre a las 18:00 horas se llevará a cabo la ofrenda dedicada a las ánimas de personas mayores. Las actividades concluirán el 2 de noviembre a la medianoche con el solemne toque de campanas.
Para consultar el programa completo y otros pormenores, la información está disponible en la página oficial de Facebook: Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.
