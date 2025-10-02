Estamos mejorando la infraestructura educativa en Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) concluyó la rehabilitación de dos secundarias técnicas y la construcción de nueva infraestructura para un telebachillerato en el municipio de Morelia, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para beneficiar a más de mil 350 adolescentes por ciclo escolar, así lo mencionó su titular Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal detalló que se rehabilitó la Escuela Secundaria Técnica 99, adonde acuden cerca de 850 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, ubicada en la zona de la salida a Charo. Entre los trabajos ejecutados en mil 172 metros cuadrados, destacan el armado de zapatas y aplanado del muro perimetral, la demolición de pisos y colocación de vitropiso, la dotación de mesas de laboratorio y muebles de baño, el colado de canales pluviales y la pintura general del plantel.