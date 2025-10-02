Estamos mejorando la infraestructura educativa en Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) concluyó la rehabilitación de dos secundarias técnicas y la construcción de nueva infraestructura para un telebachillerato en el municipio de Morelia, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para beneficiar a más de mil 350 adolescentes por ciclo escolar, así lo mencionó su titular Rogelio Zarazúa Sánchez.
El funcionario estatal detalló que se rehabilitó la Escuela Secundaria Técnica 99, adonde acuden cerca de 850 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, ubicada en la zona de la salida a Charo. Entre los trabajos ejecutados en mil 172 metros cuadrados, destacan el armado de zapatas y aplanado del muro perimetral, la demolición de pisos y colocación de vitropiso, la dotación de mesas de laboratorio y muebles de baño, el colado de canales pluviales y la pintura general del plantel.
Zarazúa Sánchez puntualizó que también se atendió la Escuela Secundaria Técnica 13 (Internado Femenil “La Huerta”), que se localiza sobre la antigua carretera a Pátzcuaro y cuenta con una matrícula superior a 400 alumnas, donde se restauraron los techos mediante aplanados en los pretiles de las azoteas, labores de impermeabilización y conformación de goteros. Asimismo, se construyó un colector sanitario y una trampa de lodos, se pintaron los muros y efectuó la conclusión de los biodigestores, todo lo anterior en una superficie de 6 mil 228 metros cuadrados.
Mientras que, en el Telebachillerato 103, ubicado en la localidad de Chiquimitío, donde estudian cerca de 100 jóvenes, se edificaron tres aulas didácticas en 144 metros cuadrados, para las cuales también se entregaron 138 piezas de mobiliario y equipamiento; también se construyó la barda perimetral de 201 metros lineales de longitud, así como una cancha de usos múltiples, taller de cómputo, laboratorio, cooperativa y dirección, que suman 581.5 metros cuadrados construidos.
rmr