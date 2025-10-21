Estamos mejorando acceso a comunidad indígena de Ahuirán: Rogelio Zarazúa

El titular de SCOP puntualizó que con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), la dependencia construye andadores de 65 metros de longitud, dos metros y medio de ancho y ocho centímetros de espesor cada uno, en ambos extremos del rodamiento vehicular. Para ello, previamente ejecutó la conformación de sus respectivas capas de filtro, bases hidráulicas y camas de arena, así como la construcción de un muro de contención de piedra en uno de los costados de la vialidad.

La obra incluye áreas jardinadas de 1.5 metros de ancho y guarniciones paralelas a los andadores, alumbrado y transición del cableado de baja tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de aéreo a subterráneo, además de la edificación de un arco de bienvenida a la comunidad, elaborado de concreto con recubrimiento de piedra rojiza.