Estamos devastados: mamá de Frida Santamaría tras liberación del presunto homicida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Estamos devastados, no he querido ver nada, leer nada, no puedo, desde ayer que nos notificaron estoy muy mal peor que al inicio", fue la declaración de la señora Patricia García, madre de la joven Frida Santamaría, asesinada el pasado 18 de junio del 2022, hoy, su presunto homicida fue liberado.

En entrevista con MIMORELIA.COM la madre de la víctima poco puede hablar del caso, admite no saber qué pasó legal es el siguiente tras la determinación del juez Mario Sotelo, mientras tanto, sólo conoce la convocatoria para una rueda de prensa en Morelia el día de mañana.

A la audiencia de este martes fueron pocos familiares de Frida; su madre comenta que se debió a la notificación fuera de tiempo que les llegó apenas el día de ayer a las 15:30 horas.

La noticia deja a la mujer sin palabras para dirigirle al Poder Judicial con la reclasificación del delito de feminicidio a homicidio culposo, y hacia la Fiscalía por supuestamente no tomar consideración todos los elementos de prueba.