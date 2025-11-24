‘Estamos con ustedes’: Grecia Quiroz traslada apoyo a afectados por accidente en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el trágico accidente vehicular registrado en Zamora, que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y varios heridos, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que el Ayuntamiento ya brinda apoyo directo a los familiares de las víctimas originarias de este municipio.

A través de un mensaje en redes sociales, la alcaldesa confirmó que se han cubierto los gastos funerarios, así como la asignación de un espacio en el panteón municipal para la sepultura.

“He instruido al Secretario del Ayuntamiento para que esté en contacto con los familiares y brinde todo el apoyo para lo que necesiten”, señaló la edil.