‘Estamos con ustedes’: Grecia Quiroz traslada apoyo a afectados por accidente en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el trágico accidente vehicular registrado en Zamora, que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y varios heridos, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que el Ayuntamiento ya brinda apoyo directo a los familiares de las víctimas originarias de este municipio.
A través de un mensaje en redes sociales, la alcaldesa confirmó que se han cubierto los gastos funerarios, así como la asignación de un espacio en el panteón municipal para la sepultura.
“He instruido al Secretario del Ayuntamiento para que esté en contacto con los familiares y brinde todo el apoyo para lo que necesiten”, señaló la edil.
Quiroz también reconoció y agradeció la disposición del presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, quien asume los gastos médicos del menor que sobrevivió al accidente, aunque actualmente se encuentra en estado crítico y su traslado aéreo fue suspendido por recomendaciones médicas.
“Si hay algo más en lo que podamos apoyar, se hará. No tengan la menor duda. Muchas gracias y que Dios los bendiga”, expresó la presidenta municipal en su mensaje a la comunidad de Uruapan.
El accidente ocurrió el pasado domingo, cuando una patrulla de la Guardia Nacional provocó una carambola sobre la avenida Madero Norte, en Zamora. En total se vieron involucradas cinco unidades: dos camionetas, una motocicleta, una bicicleta y la patrulla oficial. La tragedia dejó una mujer y dos menores fallecidos en el lugar, mientras que un adulto más murió en el hospital.
