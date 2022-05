Estado Mexicano tiene herramientas para hacer prevalecer seguridad: Alfaro

“No podemos pensar, no podemos imaginar que el Estado Mexicano está rebasado, por el bien de todos, el presidente y Gobierno de la República tendrán, en el caso del Gobierno de Jalisco, siempre el respaldo de darle seguridad a la gente, no se puede pensar que los delincuentes son más que el Estado Mexicano, no podemos pensar eso, somos muchos más que los grupos de delincuentes”, recalcó.

Aunque consideró que la inseguridad no ha rebasado al Estado Mexicano, el gobernador de Jalisco opinó que todavía hace falta mucho por hacer en la estrategia de seguridad a nivel nacional, porque el combate a la delincuencia organizada le corresponde a la Federación.

“Yo creo que hay mucho por hacer, yo soy de los que creen que se tienen que replantear cosas, que tiene que ver un mensaje mucho más contundente a los grupos criminales que están lastimando la nación”, recalcó.