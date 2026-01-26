Estado e Iglesia unirán esfuerzos para atender Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado y la Iglesia Católica unirán esfuerzos para atender el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; atender el tema de la construcción de la paz es el objetivo.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, enfatizó que el encuentro que sostuvo la semana pasada con el Arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, fue fructífera y en próximo días se reunirá con los obispos de Michoacán para conocer y atender sus necesidades.

"Estaremos trabajando con ellos estrechamente, sobre todo para integrarnos al esfuerzo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el tema de las mesas de seguridad y el tema del tejido social; fue una reunión oportuna y provechosa", dijo a pregunta expresa de MiMorelia.com.

En cuanto a la investigación de los vehículos que se dieron en la anterior administración del Arzobispado de Morelia por parte del Gobierno que encabezó Silvano Aureoles, el mandatario estatal dejó en claro que la investigación sigue.

BCT