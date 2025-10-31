Estado de las casetas este viernes en Michoacán, según último reporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el jueves por la noche persisten las afectaciones en distintos puntos de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, debido a la toma de casetas por parte del movimiento campesino, informó el Centro SICT Michoacán en su más reciente reporte.
A través de sus canales oficiales, la dependencia federal detalló el estado actualizado de las principales plazas de cobro (Pc) afectadas por las manifestaciones:
📌 Caseta Ecuandureo (km 360):
Paso libre en ambos sentidos, sin cobro.
Presencia de manifestantes, pero sin generar retenciones.
📌 Caseta Panindícuaro (km 307):
A las 21:16 horas fue bloqueada nuevamente la circulación en ambos sentidos.
Presencia de Guardia Nacional por actos de vandalismo.
Retenciones vehiculares:
Sentido Zapotlanejo (Cuerpo A): 1.2 km
Sentido Maravatío (Cuerpo B): 1.5 km
📌 Caseta Zinapécuaro (km 202):
Continúa el bloqueo total desde las 16:30 horas.
Largas filas de vehículos:
Sentido Zapotlanejo (Cuerpo A): 17 km
Sentido Maravatío (Cuerpo B): 10.5 km
Se estima un total de 1,709 vehículos detenidos en ambos sentidos.
Tome provisiones si viaja por estas rutas.
Siga las indicaciones viales y a cuerpos de seguridad.
Respete los límites de velocidad.
Circule con precaución ante posibles obstrucciones en la carretera.
Autoridades federales mantienen presencia en los puntos conflictivos, y se espera nueva información conforme avance la noche.
RYE-