Estado de las casetas este viernes en Michoacán, según último reporte

Estado de las casetas este viernes en Michoacán, según último reporte
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el jueves por la noche persisten las afectaciones en distintos puntos de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, debido a la toma de casetas por parte del movimiento campesino, informó el Centro SICT Michoacán en su más reciente reporte.

A través de sus canales oficiales, la dependencia federal detalló el estado actualizado de las principales plazas de cobro (Pc) afectadas por las manifestaciones:

📍 Estado de las casetas este viernes (último reporte 12:00 am):

  • 📌 Caseta Ecuandureo (km 360):

    • Paso libre en ambos sentidos, sin cobro.

    • Presencia de manifestantes, pero sin generar retenciones.

  • 📌 Caseta Panindícuaro (km 307):

    • A las 21:16 horas fue bloqueada nuevamente la circulación en ambos sentidos.

    • Presencia de Guardia Nacional por actos de vandalismo.

    • Retenciones vehiculares:

      • Sentido Zapotlanejo (Cuerpo A): 1.2 km

      • Sentido Maravatío (Cuerpo B): 1.5 km

  • 📌 Caseta Zinapécuaro (km 202):

    • Continúa el bloqueo total desde las 16:30 horas.

    • Largas filas de vehículos:

      • Sentido Zapotlanejo (Cuerpo A): 17 km

      • Sentido Maravatío (Cuerpo B): 10.5 km

    • Se estima un total de 1,709 vehículos detenidos en ambos sentidos.

⚠️ Recomendaciones para automovilistas:

  • Tome provisiones si viaja por estas rutas.

  • Siga las indicaciones viales y a cuerpos de seguridad.

  • Respete los límites de velocidad.

  • Circule con precaución ante posibles obstrucciones en la carretera.

Autoridades federales mantienen presencia en los puntos conflictivos, y se espera nueva información conforme avance la noche.

