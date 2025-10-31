Estado de las casetas este viernes en Michoacán, según último reporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el jueves por la noche persisten las afectaciones en distintos puntos de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, debido a la toma de casetas por parte del movimiento campesino, informó el Centro SICT Michoacán en su más reciente reporte.

A través de sus canales oficiales, la dependencia federal detalló el estado actualizado de las principales plazas de cobro (Pc) afectadas por las manifestaciones:

📍 Estado de las casetas este viernes (último reporte 12:00 am):

📌 Caseta Ecuandureo (km 360): Paso libre en ambos sentidos, sin cobro. Presencia de manifestantes, pero sin generar retenciones.

📌 Caseta Panindícuaro (km 307): A las 21:16 horas fue bloqueada nuevamente la circulación en ambos sentidos. Presencia de Guardia Nacional por actos de vandalismo. Retenciones vehiculares: Sentido Zapotlanejo (Cuerpo A): 1.2 km Sentido Maravatío (Cuerpo B): 1.5 km

📌 Caseta Zinapécuaro (km 202): Continúa el bloqueo total desde las 16:30 horas. Largas filas de vehículos: Sentido Zapotlanejo (Cuerpo A): 17 km Sentido Maravatío (Cuerpo B): 10.5 km Se estima un total de 1,709 vehículos detenidos en ambos sentidos.



⚠️ Recomendaciones para automovilistas:

Tome provisiones si viaja por estas rutas.

Siga las indicaciones viales y a cuerpos de seguridad.

Respete los límites de velocidad.

Circule con precaución ante posibles obstrucciones en la carretera.

Autoridades federales mantienen presencia en los puntos conflictivos, y se espera nueva información conforme avance la noche.

RYE-