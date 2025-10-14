Establece Gobierno de Michoacán y autoridades federales mesa de trabajo con productores del campo

Durante la reunión, los representantes del FNRC entregaron su pliego petitorio, en el que plantearon la necesidad de garantizar un precio fijo por tonelada de maíz y establecer un canal de comunicación directo con las autoridades federales del ramo, además de solicitar la instalación de una mesa de trabajo nacional con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria.

En respuesta, el secretario Cuauhtémoc Ramírez Romero destacó que el Gobierno de Michoacán ha impulsado diversas acciones en materia de compensación y fortalecimiento al campo, y subrayó que se realizarán mesas estatales de seguimiento para atender los planteamientos de los productores, en coordinación con las dependencias federales correspondientes.

Asimismo, presentó las generalidades del programa federal “Sembrando Soberanía”, que contempla una tasa preferencial del 8.5 por ciento en créditos y cuya convocatoria de inscripción se abrirá próximamente, como una medida concreta para respaldar a las y los productores michoacanos.