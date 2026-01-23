Esta tarde restos de familia hallada asesinada en Ucareo, Michoacán, serán velados en Morelia

La desaparición de estas tres personas fue reportada el 17 de enero de 2026, cuando sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia correspondiente.

Según los reportes, las víctimas fueron vistas por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia.

A partir de ahí, se activaron los protocolos de búsqueda inmediata por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Lamentablemente, después de varios días de diligencias operativas y científicas, las autoridades confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin vida.

La FGE sigue trabajando en la integración de la carpeta de investigación y en la realización de los actos ministeriales pertinentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de los hechos.

A través de este proceso, se espera identificar a los responsables y que se apliquen las sanciones correspondientes.

-