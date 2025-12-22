Esta es la oferta educativa de la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán

Por su parte, la sede ubicada en el municipio de Zacapu presenta una formación orientada a la innovación tecnológica y el desarrollo urbano. La oferta se integra con las licenciaturas en Ciencias de Datos para Negocios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial. También se imparten programas en Derecho y Seguridad Ciudadana, Administración y Comercio, y Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

En cuanto a la sede en Múgica, la titular de la SEE detalló que se contará con opciones educativas que fortalecen la administración y el entorno sustentable. Con ello, las y los jóvenes de la región de Tierra Caliente tendrán acceso a las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Administración y Comercio, y Gestión Ambiental Sostenible. De igual manera, se mantienen disponibles las carreras de Psicología Comunitaria, Derecho y Seguridad Ciudadana, junto con la Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Finalmente, la secretaria de Educación recordó que estas tres sedes iniciarán sus actividades académicas en el mes de marzo, mientras que para septiembre lo harán las de Ario y Uruapan. La selección de estas carreras responde a un modelo educativo que busca el desarrollo integral desde el territorio, alejándose de los esquemas tradicionales de competencias individuales para enfocarse en el beneficio colectivo.