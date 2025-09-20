Esquema preventivo Operación Apatzingán, vigente y reforzado: SSP

Junto a autoridades del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, los oficiales de la Guardia Civil implementan recorridos disuasivos, patrullajes y barridos de reconocimiento de diversas zonas de esta región; además con la instalación de puestos de control itinerantes buscan inhibir el trasiego de armas y sustancias ilícitas.

Aunado a ello se desarrollan sobrevuelos operativos y con el acompañamiento de las cámaras de video vigilancia conectadas directamente al C5 Michoacán, se mantiene monitoreo constante en vías carreteras y zonas consideradas focos rojos.