Esperanza y alegría llegará con la Cabalgata de los Reyes Magos en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Reyes Magos están por llegar y Pátzcuaro se alista para recibir esperanza y alegría con la alista la edición número 12 de la tradicional Cabalgata que organiza la Parroquia del Santuario de Guadalupe y el Ayuntamiento Municipal.
El presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez, refirió que la invitación ya está sobre la mesa y los Reyes Mago aceptaron participar.
Indicó que se iniciará con la celebración de la eucaristía a las 17:00 horas en la Parroquia del Santuario de Guadalupe, al finalizar, comentó, los Reyes amagos aparecerán para saludar a los presentes e iniciar la Cabalgata que pasará por las principales calles del Pueblo Mágico hasta llegar a la Plaza Don Vasco.
El párroco, Jorge Vergara, refirió que la invitación a los Reyes Magos fue enviada con tiempo y aceptaron participar en la Cabalgata para llevar esperanza y alegría a las y los niños del municipio, pero también a los adultos.
“En medio de las cosas difíciles, esto nos da esperanza, alegría, gozo y volver a ilusionarnos”, dijo al precisar que en la Parroquia se colocarán 3 baúles para poner las cartas que serán entregadas a los Reyes Magos y otro más en el Ayuntamiento.
En esta edición se hará entrega de 15 mil coronitas y 15 mil banderines a los niños y las niñas que asistan a la Cabalgata de Reyes Magos; el Ayuntamiento estima la afluencia de 30 mil personas y la derrama económica será para los comerciantes de la zona.
BCT