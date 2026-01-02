Esperanza y alegría llegará con la Cabalgata de los Reyes Magos en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Reyes Magos están por llegar y Pátzcuaro se alista para recibir esperanza y alegría con la alista la edición número 12 de la tradicional Cabalgata que organiza la Parroquia del Santuario de Guadalupe y el Ayuntamiento Municipal.

El presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez, refirió que la invitación ya está sobre la mesa y los Reyes Mago aceptaron participar.

Indicó que se iniciará con la celebración de la eucaristía a las 17:00 horas en la Parroquia del Santuario de Guadalupe, al finalizar, comentó, los Reyes amagos aparecerán para saludar a los presentes e iniciar la Cabalgata que pasará por las principales calles del Pueblo Mágico hasta llegar a la Plaza Don Vasco.