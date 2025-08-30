Espera Sedebi superar número de registros para el Premio Michoacano al Orgullo LGBTTTIQ+ 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar de Michoacán (Sedebi) espera superar los 17 registros del año pasado para el Premio Michoacano al Orgullo LGBTTTIQ+ 2025, cuya tercera edición está abierta hasta el 10 de septiembre.

Andrea Serna Hernández, titular de la dependencia, destacó la importancia de visibilizar el activismo de la comunidad sexualmente diversa en los 113 municipios del estado.

En la convocatoria se contemplan premios para cuatro categorías: arte y cultura, promoción, defensa, y emprendimiento, con 15 mil pesos y un reconocimiento por trayectoria en un evento público en el próximo mes de octubre.

“Estamos esperando que haya más registros en diferentes municipios del estado. Creemos que estos dos años de experiencia del premio pueden ayudar a motivar a nuevas personas a participar”, afirmó.