Espera PRI Michoacán diálogo con oposición tras llegada de Sheinbaum

En ese sentido, Valencia Reyes agregó que se espera una pluralidad política en donde también se tome en cuenta a quienes no votaron por ella.

En su encuentro semanal con medios de comunicación, consideró que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador dejó muchos pendientes al no lograr que la gasolina cueste 10 pesos y no presentar la verdad histórica de Ayotzinapa.

Por otro lado, señaló que la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional es el reconocimiento del fracaso de la estrategia de “abrazos y no balazos” contra el crimen organizado.

Otro pendiente, mencionó, fue el no lograr meter a los corruptos a la cárcel, tras acusar que muchos de ellos ahora están afiliados a Morena. “Si eso (Morena) es una cárcel para ellos, pues qué cárcel tan chingona porque tienen fueros, embajadas, vida de lujo, pero no exiliados o autoexiliados. "El PRI corrupto pasó a ser parte de Morena”, señaló.

Finalmente, añadió que otros temas pendientes son el de salud y la falta de prevención ante los desastres naturales.

