Espera Pátzcuaro más de 300 mil turistas por fiestas decembrinas

Indicó que el Nacimiento Monumental representa cada una de las regiones del Estado, el cual fue inaugurado en días pasados tras la realización de la Caravana Navideña; el árbol gigante y cada una de las piezas, agregó, muestran la riqueza cultural del Estado hecho por artesanas y artesanos.

Mientras que la Cabalgata de Reyes Magos es la más grande del Estado que recorre el municipio de Pátzcuaro para llevar alegría y sueños a las y niñas y niños.

Aunado a esto, comentó que cada fin de semana se realizan actividades culturales, y este domingo se prevé la inauguración de la Plaza Gertrudis Bocanegra.

Con las actividades que se realizarán durante diciembre e inicios de enero del 2026 se espera una derrama económica superior a los 250 millones de pesos.

BCT