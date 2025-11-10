Especialistas evalúan posibles afectaciones tras incendio del Templo de Nurio: INAH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de especialistas se encuentra en la comunidad de Nurio para evaluar si hubo afectaciones al interior del Templo de Santiago Apóstol, luego del incendio registrado el pasado sábado en su techumbre, informó Marco Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán.
En entrevista colectiva, el director detalló que el incendio ocurrió el sábado 8 de noviembre, poco después de las 15:00 horas, y explicó que se derivó del uso de pirotecnia durante una celebración que se realizaba en la comunidad.
“Eso provocó que se iniciara un incendio en la techumbre. Afectó una superficie de alrededor de cinco metros cuadrados, fundamentalmente de material de tejamanil, y afortunadamente no pasó a mayores, ya que buena parte de la techumbre fue construida con maderas tratadas y con productos retardantes de fuego. Eso ayudó a que el incendio no se propagara rápidamente”, compartió.
En este tenor, aseveró que no se registraron afectaciones mayores. Sin embargo, precisó que un equipo de especialistas —integrado por un arquitecto experto en monumentos históricos, una restauradora y un técnico de otra área— se encuentra en el sitio realizando un dictamen técnico para determinar si la cantidad de agua utilizada para apagar el fuego afectó los trabajos de restauración y decoración al interior del templo.
Adicionalmente, comentó que la comunidad se reunió en asamblea para definir medidas preventivas, ya que la autoridad comunal había prohibido previamente el uso de pirotecnia en un radio cercano al inmueble, restricción que no fue acatada por algunas personas.
En este sentido, Rodríguez Espinoza consideró que sería complicado delegar la responsabilidad a una sola persona, pues fue un grupo de pobladores quienes hicieron uso de la pirotecnia.
Finalmente, destacó que para el INAH lo prioritario es garantizar que el inmueble no presente daños estructurales que impidan continuar con los trabajos de recuperación de los elementos históricos y artísticos que alberga.
