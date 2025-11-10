Especialistas evalúan posibles afectaciones tras incendio del Templo de Nurio: INAH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de especialistas se encuentra en la comunidad de Nurio para evaluar si hubo afectaciones al interior del Templo de Santiago Apóstol, luego del incendio registrado el pasado sábado en su techumbre, informó Marco Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán.

En entrevista colectiva, el director detalló que el incendio ocurrió el sábado 8 de noviembre, poco después de las 15:00 horas, y explicó que se derivó del uso de pirotecnia durante una celebración que se realizaba en la comunidad.