Especialista advierte inestabilidad en la justicia laboral con el nuevo Poder Judicial

En el ámbito laboral, el impacto es particularmente grave, según Rodríguez Vera. A nivel federal y local, los jueces electos enfrentan un proceso de aprendizaje en sus juzgados, lo que podría generar inestabilidad en criterios y resoluciones. El abogado recomendó a las empresas y trabajadores buscar medios alternativos de solución de controversias para minimizar el riesgo de juicios impredecibles.

El panorama estatal no es menos preocupante. En Michoacán, de los cinco jueces laborales, dos fueron renovados en el proceso de 2025, y los restantes tres se someterán a elección en 2027. Esta rotación perpetúa una "dinámica de inestabilidad de los criterios, criterios novedosos, que a veces no son los mejores", advirtió Rodríguez Vera, afectando tanto a empresarios como a trabajadores.

El especialista en derecho laboral subrayó las deficiencias que enfrentarán los litigantes.

"Es una condición que lo vemos un poco gravosa, porque para nosotros como abogados estar en los litigios, pues también enfrentarnos con estas deficiencias, pues a veces son desafortunadas", afirmó, instando a fortalecer los centros de conciliación como herramienta clave para resolver disputas sin recurrir al Poder Judicial.

En conclusión, Rodríguez Vera abogó por una mayor preparación de las nuevas autoridades judiciales y una prevalencia de la negociación en las relaciones laborales.

"Hoy el empresario tiene que prevalecer la conciliación, la negociación en sus relaciones de trabajo para tratar de llegar a los juicios de manera menor posible", concluyó el abogado, enfatizando que esta transición podría fortalecerse con el tiempo, pero representa un desafío inmediato para la justicia laboral en México.

rmr