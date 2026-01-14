Especialista advierte inestabilidad en la justicia laboral con el nuevo Poder Judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El impacto de la reciente reforma judicial en México se advierte en el ámbito laboral, donde la elección popular de jueces y magistrados ha generado una transición hacia un Poder Judicial Federal (PJF) con operadores menos experimentados. Luis Fernando Rodríguez Vera, abogado laboralista en Michoacán, alertó que este cambio, materializado en las elecciones extraordinarias del 1 de junio de 2025, pondrá a prueba la eficiencia y predictibilidad de la justicia laboral en 2026.
Las elecciones judiciales, las primeras de su tipo en la historia del país, renovaron parcialmente el PJF con un enfoque en la elección popular, impulsada por la reforma constitucional aprobada previamente. En esa jornada, los ciudadanos eligieron entre 3,423 candidatos para 881 posiciones, incluyendo 50 % de los magistrados de circuito (464 puestos) y jueces de distrito (386 puestos), con términos escalonados de hasta 14 años para ministros de la SCJN y 9 años para jueces federales.
Rodríguez Vera enfatizó que esta nueva dinámica ha dejado atrás la tradicional carrera judicial, priorizando la "simpatía política o popular" sobre el conocimiento jurídico profundo.
"Encontramos jueces que gozan de una gran simpatía política, popular, pero que en el ámbito del conocimiento jurídico es complejo. Ya la carrera judicial quedó atrás", declaró el abogado, señalando que 2026 será un "gran reto" para todos los ciudadanos involucrados en litigios.
En el ámbito laboral, el impacto es particularmente grave, según Rodríguez Vera. A nivel federal y local, los jueces electos enfrentan un proceso de aprendizaje en sus juzgados, lo que podría generar inestabilidad en criterios y resoluciones. El abogado recomendó a las empresas y trabajadores buscar medios alternativos de solución de controversias para minimizar el riesgo de juicios impredecibles.
El panorama estatal no es menos preocupante. En Michoacán, de los cinco jueces laborales, dos fueron renovados en el proceso de 2025, y los restantes tres se someterán a elección en 2027. Esta rotación perpetúa una "dinámica de inestabilidad de los criterios, criterios novedosos, que a veces no son los mejores", advirtió Rodríguez Vera, afectando tanto a empresarios como a trabajadores.
El especialista en derecho laboral subrayó las deficiencias que enfrentarán los litigantes.
"Es una condición que lo vemos un poco gravosa, porque para nosotros como abogados estar en los litigios, pues también enfrentarnos con estas deficiencias, pues a veces son desafortunadas", afirmó, instando a fortalecer los centros de conciliación como herramienta clave para resolver disputas sin recurrir al Poder Judicial.
En conclusión, Rodríguez Vera abogó por una mayor preparación de las nuevas autoridades judiciales y una prevalencia de la negociación en las relaciones laborales.
"Hoy el empresario tiene que prevalecer la conciliación, la negociación en sus relaciones de trabajo para tratar de llegar a los juicios de manera menor posible", concluyó el abogado, enfatizando que esta transición podría fortalecerse con el tiempo, pero representa un desafío inmediato para la justicia laboral en México.
rmr