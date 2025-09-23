Espacio Emprendedor impulsa identidad visual para nuevas marcas michoacanas: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de los servicios gratuitos que ofrece Espacio Emprendedor, se realizó la entrega de ocho proyectos de imagen que incluyen logotipo e identidad corporativa, así como el diseño de etiquetas para productos, con el objetivo de fortalecer a marcas emergentes de origen michoacano, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En cada caso se presentó una propuesta integral acompañada de una explicación creativa detallada, lo que permite a las y los emprendedores comprender el proceso de construcción de su marca, las decisiones detrás de su identidad visual y la forma en que el etiquetado se adapta a las normas oficiales mexicanas para facilitar su comercialización.

El módulo de Desarrollo de Productos es uno de los servicios clave que ofrece Espacio Emprendedor, para dar acompañamiento especializado a emprendedores y logren materializar sus ideas, así como dotarlas de una imagen sólida y profesional. En esta ocasión, se beneficiaron proyectos de sectores como licores, bisutería, embutidos, productos de cuidado personal, producción de café, invernaderos de suculentas y servicios veterinarios, todos originarios de Michoacán.

Espacio Emprendedor pone a disposición de la ciudadanía estos y otros servicios gratuitos de acompañamiento a través de los números de WhatsApp 443 265 6355 y 443 113 4500, ext. 10602, donde se puede agendar una cita para recibir orientación.