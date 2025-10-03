Esferas y molcajetes de Michoacán tendrán Indicación Geográfica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán impulsó la postulación para obtener la Indicación Geográfica de las esferas de Tlalpujahua y los molcajetes de San Nicolás Obispo, para la protección de estos bienes culturales. Dicho reconocimiento se otorgará durante la Bienal oriGIn 2025, un encuentro internacional que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en Morelia.

Esta distinción no solo otorga prestigio a los productos, sino que garantiza su autenticidad, protege el conocimiento tradicional detrás de su elaboración y fortalece el valor agregado en los mercados nacionales e internacionales, destacó Cástor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías (Casart).

Las esferas de Tlalpujahua son mucho más que adornos navideños: representan el ingenio y la capacidad organizativa de una comunidad que ha transformado una tradición artesanal en una importante fuente de empleo y desarrollo económico local. Su técnica de soplado de vidrio, decoración minuciosa y diversidad de diseños reflejan una herencia que ha pasado de generación en generación, convirtiendo a este Pueblo Mágico en un referente nacional e internacional en la producción de esferas navideñas.