Esferas, luces y tradición: Tlalpujahua brilla en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En diciembre, Tlalpujahua cobra vida como pocos lugares en México. Este Pueblo Mágico, enclavado entre montañas y bosques del oriente michoacano, se ha ganado el título de “la capital de la Navidad”, gracias a su Feria de la Esfera, que se celebra cada año entre octubre y diciembre.

Durante este mes, Tlalpujahua recibe a turistas nacionales y extranjeros que buscan adquirir esferas de vidrio soplado, elaboradas a mano por más de 250 talleres familiares. Cada diciembre, aquí se venden millones de piezas, desde decoraciones tradicionales hasta diseños personalizados.

Qué hacer en diciembre