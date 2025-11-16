Esferas, luces y tradición: Tlalpujahua brilla en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En diciembre, Tlalpujahua cobra vida como pocos lugares en México. Este Pueblo Mágico, enclavado entre montañas y bosques del oriente michoacano, se ha ganado el título de “la capital de la Navidad”, gracias a su Feria de la Esfera, que se celebra cada año entre octubre y diciembre.
Durante este mes, Tlalpujahua recibe a turistas nacionales y extranjeros que buscan adquirir esferas de vidrio soplado, elaboradas a mano por más de 250 talleres familiares. Cada diciembre, aquí se venden millones de piezas, desde decoraciones tradicionales hasta diseños personalizados.
Visitar la Feria de la Esfera, donde puedes comprar directamente a los artesanos.
Conocer el proceso del vidrio soplado y el arte plumario.
Tomarte fotos en las calles adornadas con luces y motivos navideños.
Diciembre también es temporada ideal para visitar el Santuario de la Mariposa Monarca en la Sierra Chincua, a solo unos minutos del pueblo. El espectáculo natural de miles de mariposas forma parte de una experiencia invernal inolvidable.
