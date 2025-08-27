Michoacán

Escuela Popular de Formación Política no tiene que ver con ningún partido: Ijumich

El director descartó que este tipo de actividades sean un proceso de afiliación a un instituto político en particular
Escuela Popular de Formación Política no tiene que ver con ningún partido: Ijumich
FB: Lenin López García
Josimar Lara
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Escuela Popular de Formación Política Cuarta República no tiene alianzas con algún partido político, pero con una visión de izquierda, aseguró el director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Lenin López García.

En entrevista con medios de comunicación, el director general del Ijumich aseveró que los jóvenes acuden de manera libre a las ponencias y actividades de la escuela, por lo que quien desea no regresar está en su derecho.

Compartió que la mayoría de los jóvenes que han acudido a la escuela de formación política han buscado continuar con las actividades y llevarlas a los diferentes municipios de Michoacán.

Lenin López García sostuvo que la Escuela Popular de Formación Política Cuarta República no es un proceso de afiliación al partido político Morena, solo que los temas que se abordan son sobre la ideología de izquierda.

Te puede interesar:
Inicia Ijumich conferencias de la Escuela Popular de Formación Política
Escuela Popular de Formación Política no tiene que ver con ningún partido: Ijumich

RPO

IJUMICH
Escuela Popular de Formación Política

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com