Escuela Popular de Formación Política no tiene que ver con ningún partido: Ijumich

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Escuela Popular de Formación Política Cuarta República no tiene alianzas con algún partido político, pero con una visión de izquierda, aseguró el director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Lenin López García.

En entrevista con medios de comunicación, el director general del Ijumich aseveró que los jóvenes acuden de manera libre a las ponencias y actividades de la escuela, por lo que quien desea no regresar está en su derecho.

Compartió que la mayoría de los jóvenes que han acudido a la escuela de formación política han buscado continuar con las actividades y llevarlas a los diferentes municipios de Michoacán.