Escoltas de René Valencia fueron golpeados y liberados tras agresión armada, denuncian

A través de redes sociales, el grupo civil fundado por los hermanos René y Guillermo Valencia confirmó que el ataque fue dirigido contra el también activista y líder indígena, quien logró ponerse a salvo gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba, resguardándose en una comunidad indígena cercana. Su acompañante también resultó ilesa.

Según el comunicado, los escoltas respondieron a la agresión, pero fueron superados en número por los agresores y posteriormente privados de la libertad por un breve periodo. “Después de golpearlos, y ante el intenso operativo que se dio en la zona, optaron por dejarlos en libertad”, señala el mensaje difundido este domingo.