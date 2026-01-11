Escoltas de René Valencia fueron golpeados y liberados tras agresión armada, denuncian

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los escoltas del líder social René Valencia fueron sometidos y golpeados por presuntos integrantes del crimen organizado, luego de que repelieran una agresión armada ocurrida la noche del sábado en el tramo carretero Jarácuaro–Pátzcuaro. Tras varias horas sin conocerse su paradero, fueron liberados ilesos, aunque con lesiones por golpes.
A través de redes sociales, el grupo civil fundado por los hermanos René y Guillermo Valencia confirmó que el ataque fue dirigido contra el también activista y líder indígena, quien logró ponerse a salvo gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba, resguardándose en una comunidad indígena cercana. Su acompañante también resultó ilesa.
Según el comunicado, los escoltas respondieron a la agresión, pero fueron superados en número por los agresores y posteriormente privados de la libertad por un breve periodo. “Después de golpearlos, y ante el intenso operativo que se dio en la zona, optaron por dejarlos en libertad”, señala el mensaje difundido este domingo.
El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado, y movilizó a elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Policía Municipal, quienes ingresaron a la zona tras liberarse el acceso a Jarácuaro, bloqueado en un primer momento por la Ronda Comunitaria. Las autoridades localizaron a René Valencia y a su acompañante a salvo.
