Escoltas de Bernardo Bravo rinden declaración por el crimen, confirma Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los escoltas que traía el empresario y presidente de la Asociación Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fueron llamados a declarar como parte de las investigaciones de su asesinato, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En entrevista colectiva, el mandatario indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es quien lleva toda la investigación, toda vez que tiene indicios y la trazabilidad de los hechos que se suscitaron desde el domingo.
En ese tenor, refirió que hay registros de movilidad y las llamadas telefónicas que recibió e hizo ese día.
Bedolla especificó que dentro de las investigaciones está el actuar de los escoltas, toda vez que de Morelia salió con ellos y, en Apatzingán, al hacer cambio de vehículo, no lo acompañaron.
Por último, aseguró que el Estado pondrá todo de su parte para dar con los responsables del asesinato del líder limonero del Valle de Apatzingán; precisó que hoy hay un detenido.
rmr