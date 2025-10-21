Escoltas de Bernardo Bravo rinden declaración por el crimen, confirma Bedolla

En entrevista colectiva, el mandatario indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es quien lleva toda la investigación, toda vez que tiene indicios y la trazabilidad de los hechos que se suscitaron desde el domingo.

En ese tenor, refirió que hay registros de movilidad y las llamadas telefónicas que recibió e hizo ese día.

Bedolla especificó que dentro de las investigaciones está el actuar de los escoltas, toda vez que de Morelia salió con ellos y, en Apatzingán, al hacer cambio de vehículo, no lo acompañaron.