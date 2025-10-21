Esbeydy, historia de lucha y resiliencia contra el cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 33 años, Esbeydy Guillén Mendoza se encuentra en la batalla más grande de su vida; tras ocho quimioterapias y 25 radiaciones, hoy está bajo tratamiento y revisión para ganarle la batalla al cáncer de mama.

Ella forma parte de las mil 700 beneficiarias del Programa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, que recibieron el apoyo por parte del Gobierno de Michoacán y que mensualmente recibirán cuatro mil pesos para que puedan usarlo en transporte, alimentación, hospedaje y servicios, a fin de que se enfoquen en la atención médica que requieren en esta batalla.

Esposa y madre de un hijo con autismo, trabajadora en el área de la salud y mujer en pleno proceso de sanación, Esbeydy recuerda que fue a finales de 2024 cuando recibió la noticia: diagnóstico de cáncer de mama izquierda en etapa 3, con una valoración agresiva. Ahí inició la batalla contra este problema de salud que le conllevó a una mastectomía radical, más vaciamiento de ganglios linfáticos.