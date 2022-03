Es urgente mejorar la seguridad en Michoacán: Ken Salazar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las alertas de viaje de turistas a Michoacán, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que aunque personalmente no está de acuerdo con esas advertencias, las autoridades estatales tienen que trabajar más en mejorar la seguridad.

"No celebro que tenemos los 'warning' a los turistas, que ahora no deberían venir aquí a Michoacán, eso no es lo que quiero yo para los Estados Unidos o para los ciudadanos de Estados Unidos que quieren viajar a Morelia, queremos un lugar más seguro", sostuvo.

En conferencia de prensa en una gira por Uruapan con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el embajador estadounidense señaló que su visita no fue exclusiva para atender el tema de la exportación del aguacate, que hace unas semana fue suspendido temporalmente por temas de inseguridad, ya que hay otros aspectos que son de importancia, como el turismo.

Dijo que es la oportunidad para confrontar la violencia que ha existido por muchos gobiernos y por la cual se buscan soluciones en conjunto, incluso, hizo un llamado a la iniciativa privada para enfrentar estas problemáticas, que afectan hasta la llegada de turistas del vecino país del norte a la entidad.