"Es un vendepatrias", Morena Michoacán compara al diputado Tafolla con Santa Anna

El dirigente de Morena ancló su señalamiento histórico en la figura de Antonio López de Santa Anna, evocando el episodio de la pérdida de la mitad del territorio nacional a manos de Estados Unidos. La analogía busca equiparar la acción de Bautista Tafolla con la traición histórica de Santa Anna, sugiriendo que buscar ayuda externa en asuntos locales es una forma moderna de ceder soberanía ante el "imperio estadounidense".

Mora González argumentó que las intervenciones extranjeras, históricamente, nunca han dejado resultados positivos en México, sino que han causado heridas profundas. Manifestó que, si el diputado no confía en las instituciones mexicanas, debería tomar medidas drásticas como separarse de su cargo o proponer reformas para fortalecer el debido proceso.

"Siempre que Estados Unidos interviene en otros países como en México, ha dejado sangre, miseria y desolación. No podemos olvidar –porque ya lo traemos también en la genética los mexicanos– cómo los Estados Unidos nos robaron la mitad de nuestro territorio en tiempos de Santa Anna. Por eso hoy decimos que estos son los nuevos Santa Annas: entreguistas, conservadores de derecha, que se ponen de rodillas ante el imperio estadounidense, así como lo hizo Santa Anna, un vendepatrias, y aquí no toleramos que haya ningún vendepatrias en México", dijo.