Es tiempo de mujeres sin violencia en Michoacán: Seimujer

Se trabaja con escuelas, comunidades, centros laborales e instituciones, donde se promueven entornos seguros, así como programas educativos que fortalecen el conocimiento de los derechos y la prevención de la violencia sexual desde la infancia. “Las mujeres no deben vivir con miedo para salir, estudiar, trabajar o decidir sobre sus vidas, y el gobierno tiene la obligación de garantizarlo”, afirmó.

La titular de la Seimujer sostuvo que la lucha contra la violencia no es una tarea simbólica ni de un solo día, sino un compromiso permanente que el Gobierno del Estado asume con seriedad y resultados. “En Michoacán no hablamos de discursos, hablamos de acciones, de acompañamiento y de una política que pone a las mujeres al centro de la transformación social.”

En este 25 de noviembre, Seimujer reitera su mensaje: Michoacán trabaja para que cada mujer viva con libertad, respeto, seguridad y sin violencia. Porque es tiempo de mujeres sin violencia.