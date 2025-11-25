Es tiempo de mujeres sin violencia en Michoacán: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, reafirmó que vivir libres de violencia no es una aspiración: es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y en Michoacán se trabaja todos los días para hacerlo realidad.
Destacó que el Gobierno de Michoacán trabaja desde el territorio para transformar la vida de mujeres, niñas y adolescentes, con fortalecimiento en la atención directa, el acompañamiento y las acciones integrales de prevención. Señaló que hoy la entidad cuenta con una política pública sólida y permanente para atender la violencia desde sus distintas dimensiones, con atención psicológica, jurídica y trabajo comunitario, además de impulsar la autonomía económica como un factor clave para romper ciclos de desigualdad y dependencia.
Se trabaja con escuelas, comunidades, centros laborales e instituciones, donde se promueven entornos seguros, así como programas educativos que fortalecen el conocimiento de los derechos y la prevención de la violencia sexual desde la infancia. “Las mujeres no deben vivir con miedo para salir, estudiar, trabajar o decidir sobre sus vidas, y el gobierno tiene la obligación de garantizarlo”, afirmó.
La titular de la Seimujer sostuvo que la lucha contra la violencia no es una tarea simbólica ni de un solo día, sino un compromiso permanente que el Gobierno del Estado asume con seriedad y resultados. “En Michoacán no hablamos de discursos, hablamos de acciones, de acompañamiento y de una política que pone a las mujeres al centro de la transformación social.”
En este 25 de noviembre, Seimujer reitera su mensaje: Michoacán trabaja para que cada mujer viva con libertad, respeto, seguridad y sin violencia. Porque es tiempo de mujeres sin violencia.
